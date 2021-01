Was anfangs als kleiner Schneemann anfing, wurde mit der Zeit immer grösser. Zusammen mit seinen Kollegen Adrian, Sara und Fin erbaute er innert drei Tagen schliesslich eine imposante Schneeskulptur. «Geplant haben wir eigentlich nichts, wir haben während dem Bauen immer mehr dazugelernt», erzählt der 15-Jährige. So kam man während der Bauphase auch auf die Idee, Wellblech für die Form zu verwenden. «Wir haben die Blechform mit Schnee gefüllt und anschliessend abgerundet», so Hälg.