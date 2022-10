Raserfahrt: Jugendliche bauen Unfall mit Auto mit geklauten Kontrollschildern

Die Raserfahrt von fünf Jugendlichen endete am Samstagabend in einem Unfall. Kurz vor 23.30 Uhr fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich auf der Strecke von Marthalen nach Rudolfingen ein Auto durch die Fahrweise auf. Beim Erblicken des Polizeiautos, beschleunigte der Lenker sein Fahrzeug massiv und flüchtete. Die Polizeipatrouille folgte dem Fahrzeug mit eingeschalteten Warnsignalen und Leucht-Matrix mit der Aufforderung «Stopp Polizei». Laut der Kantonspolizei Zürich ignorierte der Lenker des flüchtenden Fahrzeuges dies und umfuhr einen Verkehrskreisel in Gegenrichtung.