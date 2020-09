Tödliches Hobby : Jugendliche beim Trainsurfing in Bern gefilmt

Ein Leser beobachtet zwei Jugendliche, die sich am hinteren Teil eines BLS-Zuges festhalten und mitfahren. Trainsurfing wird dies genannt und führt immer wieder zu tragischen Todesfällen.

Für einen Kick setzten sie ihr Leben aufs Spiel. Beim Trainsurfing springt man kurz vor der Abfahrt eines Zuges unbemerkt auf dessen Poller und fährt als blinder Passagier mit. Wer fällt, muss mit schweren Verletzungen wie Knochenbrüchen rechnen, jedoch enden solche Aktionen nicht selten tödlich. Ein Leser-Reporter beobachtete am Dienstag, wie zwei Jugendliche bei der Haltestelle Bern-Stöckacker auf einem BLS-Zug surften. «So etwas habe ich noch nie gesehen», so der Berner. «Sie verdeckten ihr Gesicht, und der Zug fuhr in Richtung Bümpliz-Nord weiter», so der Leser. Bei den Trainsurfern soll es sich um Teenager gehandelt haben.