Schlechtes Gewissen : Jugendliche bringen älterem Ehepaar Halloween-Batzen zurück

Unzählige Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz zogen am Wochenende in gruseligen Kostümen von Tür zu Tür, um von den Bewohnerinnen und Bewohnern lautstark Süssigkeiten einzufordern. Im Val de Bagnes im Kanton Wallis allerdings wanderten die Gaben teils wieder zu den Spendern zurück: Ein älteres Ehepaar, das offenbar nicht mit dem Halloweenbrauch vertraut war, drückte fünf Teenagern statt Süssigkeiten je 2.50 Franken in die Hand. Weil diese anschliessend das schlechte Gewissen plagte, brachten sie den beiden Senioren das Geld anschliessend wieder zurück, wie «20 Minutes» berichtet.