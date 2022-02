Mental Health – Jugendliche, der Kanton Freiburg will wissen, wie es euch geht

So kannst du teilnehmen

Es finden noch zwei Workshops statt: am 17. und am 21. Februar 2022 von 18 bis 21 Uhr in der Universität Freiburg, Standort Miséricorde. Staatsrat Philippe Demierre wird an einem dieser Workshops teilnehmen. Jugendliche, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich bei der Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung anmelden: kinder-jugend@fr.ch oder +41 26 305 46 31.