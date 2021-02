Party am Bahnhof : Jugendliche feiern in Einsiedeln SZ trotz Polizeieinsatz weiter

Trotz Verbot und Eingreifen der Polizei feierte eine Gruppe von Jugendlichen in Einsiedeln SZ Fasnacht. Bis die Polizei eingriff, soll es lange gedauert haben.

Hunderte Fasnächtler zogen am Montag trotz Verbot der Behörden durch Einsiedeln SZ. Es war eine von mehreren verbotenen Fassnachtsveranstaltungen, die in den letzten Tagen in der Schweiz durchgeführt wurden.