Kantonsschule Olten : Jugendliche fragen nach Alkohol und schlagen zu – zwei Verletzte

Auf dem Areal der Kantonsschule in Olten sind am vergangenen Freitagabend zwei Personen bei einem tätlichen Angriff verletzt worden. Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr am vergangenen Freitag hielt sich eine Gruppe von rund fünf Personen auf dem Areal der Kantonsschule in Olten auf. Plötzlich kam eine zweite Gruppe, bestehend aus 10–15 jugendlichen Männern und Frauen dazu und fragte die erste Gruppe nach Alkohol. «Als diese Frage verneint wurde, griffen mehrere Personen der zweiten Gruppe zwei Männer der ersten Gruppe an und verletzten diese», schreibt die Solothurner Kantonspolizei in ihrer MItteilung.