Bümpliz: Jugendliche attackieren Hauswart mit Schreckschusspistole

An die Mädergutstrasse in Bümpliz musste am Mittwochnachmittag die Polizei ausrücken.

In Bern-Bümpliz kam es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem Erwachsenen.

Tatsächlich wurde in der Einstellhalle an der Mädergutstrasse am Mittwochnachmittag geschossen – allerdings mit einer Schreckschusspistole, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstagmorgen gegenüber 20 Minuten verlauten liess. Der Schuss gegen die Decke wurde im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung abgegeben. Ein erwachsener Mann sei am Auge verletzt worden, jedoch nicht lebensbedrohlich und nicht infolge des Schusswaffengebrauchs, erklärt Sprecher Joël Regli. Wie genau der Mann verletzt wurde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.