USA: Jugendliche gewinnen Klima-Prozess gegen den Staat Montana

VIA REUTERS

In Montana ist die Förderung von Öl, Gas und Kohle von grosser Wichtigkeit.

Die jugendlichen Kläger beim Prozessbeginn im Juni in Helena, Montana.

Eine Gruppe junger Umweltaktivisten hat im US-Staat Montana mit einer Klimaschutzklage gegen staatliche Behörden einen juristischen Erfolg erzielt. Die Kläger hatten den Behörden einen Verstoss gegen ihr verfassungsmässiges Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt vorgeworfen, indem die Erschliessung fossiler Brennstoffe ohne Berücksichtigung der Klimafolgen erlaubt werde. Es war der erste Prozess dieser Art in den USA.

Bezirksrichterin Kathy Seeley entschied am Montag, das Vorgehen des Staats bei der Bearbeitung von Anträgen für fossile Brennstoffe sei nicht verfassungsgemäss. Den Behörden ist es dabei nicht erlaubt, die Auswirkungen des Ausstosses von Treibhausgasemissionen zu bewerten. Die Richterin schrieb, Montanas Emissionen und der Klimawandel hätten sich als bedeutender Faktor erwiesen, Klimaauswirkungen «auf die Umwelt des Staats und Schäden und Beeinträchtigungen» für die Jugend zu verursachen.

Ich will nur die Resultate sehen.

Ich will nur die Resultate sehen.

Ja, auf jeden Fall! Da ist auch die Wahl der Mittel zweitrangig. Ja, wenn sie auf politischem Weg kämpfen. Kleben geht nicht. Ich verstehe es, finde es aber nicht notwendig. Nein, unserem Klima geht es gut. Ich will nur die Resultate sehen.

Es liegt nun allerdings am Parlament von Montana zu entscheiden, wie das Vorgehen in Einklang mit der Verfassung zu bringen ist. Sofortige Änderungen sind in dem von Republikanern dominierten, fossilen Brennstoffen gegenüber traditionell freundlich eingestellten Staat kaum zu erwarten.