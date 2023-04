«Jugendliche haben heutzutage weniger Sex» – Expertin ordnet ein

1 / 8 Qualität vor Quantität: Nancy Glisoni glaubt, dass heutzutage die Selbstbestimmung beim Sex wichtiger ist als die Häufigkeit. Privat Die Allgegenwärtigkeit von Sexszenen in Filmen und Serien könne dazu verleiten, dass Jugendliche ihre Sexualität zu früh ausleben oder damit experimentieren, so die Expertin. (Szene aus der Netflixserie Sexyfy) Netflix Der Film «99 Moons», der im Januar in den Schweizer Kinos angelaufen ist, zeichnet sich durch viele intime Momente aus. Filmcoopi

Darum gehts Sex und Erotik sind auf Netflix und Co. allgegenwärtig. Dafür ist gerade sehr junges Publikum noch gar nicht bereit, meint die Sexualtherapeutin Nancy Glisoni.

Dies sei der Grund, warum intime Szenen auch mal vorgespult werden.

Allgemein habe die Sexualität für jüngere Menschen heute nicht den gleichen Stellenwert wie für ältere Generationen.

Frau Glisoni, wie wirkt sich die Omnipräsenz von Sexszenen in Filmen und Serien auf das Sexualverhalten der jungen Generationen aus?



Die Allgegenwärtigkeit von Sexszenen kann dazu verleiten, dass Jugendliche ihre Sexualität zu früh ausleben oder damit experimentieren. Meist schauen Jugendliche Filme, für die sie emotional und geistig noch nicht bereit sind. Es werden Bilder, was Sexualität beinhaltet und bedeutet, verankert, die häufig nicht der Realität entsprechen. Dadurch werden Erwartungen an sich selbst und den Sexualpartner gestellt, die ebenfalls nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das wiederum kann das Bild entstehen lassen: ‹Meine Sexualität ist nicht ok, ich bin falsch.›

In einem Artikel des Portals «Newsweek» heisst es, dass immer mehr junge Leute anfangen, bei Sexszenen zu spulen, weil ihnen diese unangenehm sind. Was glauben Sie, könnte die Erklärung dafür sein?

Dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Zum einen ist es möglich, dass sie sich unwohl und unsicher fühlen, gerade in Anwesenheit von Freunden, mit dem Thema Sexualität konfrontiert zu werden, aber auch mangelnde sexuelle Aufklärung. Sexszenen in Filmen sind häufig ein Teil einer Geschichte, der vielleicht weniger interessant für die Jugendlichen ist. Pornos hingegen zeigen Sex ohne grosse emotionale Handlung und dienen anonym als Quelle für sexuelle Erfahrungen. Jugendliche haben heute zudem ein erhöhtes Bewusstsein für die Wichtigkeit von Einvernehmlichkeit und Respekt von sexuellen Interaktionen und intimen Beziehungen. Daher besteht auch eher eine Ablehnung von gewaltsamen und unrealistischen Darstellungen in den Medien.

Wie wichtig ist dir Sex? Es ist das Allerwichtigste in einer Beziehung für mich. Wichtig, aber es gibt genug andere Dinge, die wichtiger sind. Ich bin überhaupt nicht versessen darauf. Wenn es passt, ist es schön. Ich habe/will keinen Sex.

Reicht denn ganz allgemein die Darstellung in Filmen und Serien, Magazinen für die sexuelle Aufklärung aus?

Nein, ganz sicher nicht und ich denke, dass Sexualkunde in der Schule und häufig auch die Aufklärung durch Eltern oder Privatpersonen heute nicht mehr zeitgemäss sind. Es gibt viele Lehrer und Eltern, die sehr engagiert liebevolle und offene Aufklärungsarbeit leisten. Das ist super. Danke an alle diejenigen. Viele Menschen haben aber nicht gelernt, über Sexualität offen zu sprechen, Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren und haben dadurch Mühe, den eigenen Kindern ein Bild von lustvoller und gewollter Sexualität zu vermitteln. In Filmen und Serien entspricht die Darstellung von Sexualität nicht der Wirklichkeit. Das laute und lustvolle Gestöhne und der garantierte Orgasmus, den beide gleichzeitig erreichen, entspricht nicht der Realität und generiert eine falsche Erwartung an den ersten sexuellen Kontakt, generell an den Geschlechtsverkehr und an die Erwartung an sich selbst.

Womit hadert die junge Generation, wenn es um Sex geht, Ihrer Erfahrung nach am meisten?

Junge Menschen wünschen sich heute mehr selbstbestimmte Sexualität, die vielleicht nicht den Vorstellungen der 70er-, 80er-, 90er-Jahre-Eltern entspricht. Aber nur, weil Sex selbstbestimmter ist, heisst es nicht, dass er vermehrt stattfindet. Ich würde meinen, dass Jugendliche heute weniger Sex haben. Das mag daran liegen, dass viele weniger Party machen, vielleicht auch, dass Pornos schneller zugänglich sind und einen Teil der Sexualität ausmachen. Sie scheint unwichtiger geworden zu sein, aber gleichzeitig zeigen die Erfahrungen in meiner Praxis, dass viele junge Menschen sich experimentierfreudig ausleben möchten. Die Jugend heute ist sich viel bewusster, dass es nicht nur zwei Geschlechter und nicht nur eine Art zu lieben gibt.

Weitere Inhalte zum Thema: