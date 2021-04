Bremen (D) : Jugendliche klauen Tram und fahren damit durch die Stadt

In Bremen haben zwei Jugendliche (18 und 13) ein Tram entwendet. Die Polizei fasste die beiden Täter.

Zwei Jugendliche haben in Bremen eine Strassenbahn gekapert und sind damit rund zwei Kilometer durch die Stadt gefahren. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, verschafften sich ein 18-Jähriger und sein 13-jähriger Begleiter am frühen Freitagmorgen an einer Endhaltestelle Zutritt zu einer geparkten leeren Bahn. Der Ältere setzte sich ans Steuer und fuhr los in Richtung Innenstadt.