Geiss als Köder in Visp : Jugendliche klauen über Wochen Kreisel-Deko und tappen in Falle

Auf mysteriöse Art und Weise verschwanden bei einem Kreisel in Visp immer wieder die aufwendig gestalteten Dekorationen. Erst als sich die Polizei auf die Lauer legte, konnten die jugendlichen Diebe gestellt werden.

Über Wochen fragten sich viele Walliser, was mit den mühevoll gestalteten Deko-Ziegen beim Landbrückenkreisel in Visp geschehen war. Jeweils übers Wochenende waren die Dekorationen nämlich auf mysteriöse Art und Weise verschwunden, wie der «Walliser Bote» berichtet. Insgesamt wurden sechs Ziegen im Wert von 1250 Franken entwendet. Sie tauchten urplötzlich an völlig anderen Orten wieder auf, so beispielsweise am Ufer der Vispa oder beschädigt am Strassenrand. Für die Kapo Wallis war klar, dass hier Diebe am Werk sein müssen. Kurzerhand legte sich eine Patrouille in Zivil über Stunden auf die Lauer und beobachtete den Kreisel.