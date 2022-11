Jugendliche «kopieren» psychische Störungen wegen Tiktok-Videos

1 / 4 Auf Tiktok zählen Videos über ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, zu den meistgeschauten. 20min/Simon Glauser Expertinnen und Experten stellen fest, dass Betrachterinnen und Betrachter solcher Videos die psychischen Leiden «kopieren» könnten. Anna Shvets/Pexels Das renommierte «British Medical Journal» vermutet hinter dem Phänomen eine «soziale Ansteckung». 20min/Marco Zangger

Darum geht Der Begriff «Mental Health» ist omnipräsent und wird oft gegenteilig verstanden.

Jugendliche werden damit in den sozialen Medien konfrontiert und entwickeln dadurch vermehrt psychische Auffälligkeiten.

Psychische Leiden werden «kopiert» und das zu erkennen, stellt Fachleute vor Herausforderungen.

Der Begriff «Mental Health» ist in den Gesellschaften des Westens allgegenwärtig geworden. Er beschreibt die psychische Gesundheit – also das emotionale, psychologische und soziale Wohlbefinden eines Menschen. Das Thema sei mittlerweile derart omnipräsent, dass Expertinnen und Experten einen negativen Effekt auf Jugendliche wahrnehmen, wie die Zeitungen der Tamedia schreiben.



Im Begriff «Mental Health» werde vor allem das Negative gesucht, somit habe sich die Bedeutung des Begriffs ins Gegenteil verkehrt. Viele verstünden darunter psychische Krankheit anstatt psychische Gesundheit. So wird von Psychologen und Psychologinnen berichtet, die auf Patientinnen und Patienten treffen, die erklären, dass sie «an Mental Health» leiden würden.

Videos über ADHS trenden auf Tiktok

Die Betroffen würden darunter eine bunte Mischung verschiedener psychischer Erkrankungen und Störungen verstehen, die überwiegend in den sozialen Medien thematisiert würden. Auf den verschiedenen Plattformen im Netz gibt es diverse Kanäle, in denen Menschen ihre psychischen Leiden dokumentieren und gar in Echtzeit über ihren Gemütszustand informieren. So seien Mental-Health-Inhalte bei Jugendlichen besonders populär. Auf Tiktok zählen Videos über ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, zu den meistgeschauten.



Die Zeitungen der Tamedia haben recherchiert, dass im Juni 2021 der Hashtag weltweit 4,1 Milliarden Aufrufe verzeichnet habe, im März 2022 seien es schon 5,6 Milliarden gewesen. Insgesamt seien die Videos über Autismus, ADHS und alle möglichen Arten von psychischen Störungen im Frühling 2022 zusammen über 50 Milliarden Mal angeschaut worden.



Kerstin von Plessen ist Chefärztin der Kinder-und Jugendpsychiatrie am Unispital Lausanne. Sie hat sich auf das Tourette-Syndrom spezialisiert. Die Professorin beobachtet in der Schweiz eine ungewöhnliche Zunahme von jungen Frauen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren mit Tic-ähnlichen Symptomen. Bemerkenswert daran ist, dass nur ein Prozent der Bevölkerung am Tourette-Syndrom leidet und der überwiegende Teil davon Buben sind, die mit sogenannten Tics auffallen. Dazu komme, dass sich die Krankheit überwiegend im Alter zwischen drei und acht Jahren manifestierte. Die vielen Mädchen, die auf einmal mit heftigem Blinzeln oder seltsamen Schulterbewegungen auffielen, gehören jedoch nicht in diese Altersklasse und hatten davor nie entsprechende Anzeichen gezeigt.

Herausforderung für Fachleute

Das renommierte «British Medical Journal» vermutet hinter dem Phänomen eine «soziale Ansteckung» – durch die sozialen Medien. Wer in Mental-Health-Videos dauernd Symptome geschildert bekomme, entdecke diese irgendwann auch an sich selbst – auch dann, wenn eine Krankheit sehr selten ist. Oliver Bilke-Hentsch ist Experte für den krankmachenden Konsum von sozialen Medien und Chefarzt des kinder-und jugendpsychiatrischen Dienstes der Luzerner Psychiatrie. «Krankheiten wurden schon immer kopiert», sagt er. Neu seien aber die technischen Möglichkeiten, denn Instagram und Tiktok würden sich dafür geradezu perfekt anbieten: «Dort erhält man umgehend eine Reaktion, meistens eine positive, nämlich in Form von Aufmerksamkeit.»



Weder Kerstin von Plessen noch Oliver Bilke-Hentsch würden den Mädchen absprechen, tatsächlich an einer psychischen Störung zu leiden. Bloss eben nicht an der, die sie vorgeben oder die offensichtlich erscheint. Genau wie beim Ritzen stecke hinter den imitierten Tics «eher eine Angststörung». Doch selbst für Fachleute, die von den Betroffenen um Hilfe gebeten würden, sei es anspruchsvoll, das herauszufinden.