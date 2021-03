«Unter den Corona-Massnahmen leiden vor allem Junge»

«Es dürfte noch wenige Eltern geben, die Gewalterlebnisse den Behörden berichten. So könnte die Bereitschaft gestiegen sein, sich in solchen Fällen Hilfe zu suchen und Fachstellen zu kontaktieren. Dies, weil öffentliche Diskussionen der letzten Jahre zu einer kontinuierlichen Enttabuisierung des Themas geführt haben dürften. Das würde also bedeuten, dass mehr Fälle aus dem Dunkelfeld ans Licht kommen. Mangels Studien wissen wir zu diesem Thema in der Schweiz aber deutlich zu wenig.»

«E s hat sich gezeigt , dass die Pandemie das Risiko, an depressiven Störungen zu erkra n ken, erhöht hat . Hinzu kommt der familiäre Stress, der durch die zunehmende Arbeitslosigkeit und d en Mangel an Freizeitmöglichkeiten erhöht wird. All das kann Konflikte in der Familie auslösen und dadurch Gewalt in Familien fördern. Es ist also durchaus zu folgern, dass die Corona-Massnahmen ein Grund für den Anstieg häuslicher Gewalt sind.»