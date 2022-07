Frutigen BE : Jugendliche legen drei Brände innert 24 Stunden

In Frutigen BE hielten drei Jugendliche die Feuerwehr auf Trab: Innert wenigen Stunden steckten sie eine Scheune in Vollbrand und zündeten zwei Holzstapel an. Schon nach kurzer Zeit kamen ihnen jedoch die Ermittler der Berner Polizei auf die Spur.

In der Nacht auf Montag, 18. Juli 2022, wurde kurz vor 22.55 Uhr ein brennender Holzstapel an der oberen Bahnhofstrasse gemeldet.

Am Sonntag, 17. Juli 2022, kurz vor 4.20 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Scheune an der Spiezstrasse in Frutigen in Vollbrand stehe. Die 34 Angehörigen der Feuerwehren Frutigen und Spiez nahmen umgehend die Löscharbeiten auf und brachten den Brand unter Kontrolle.

