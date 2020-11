Jugendliche Randalierer setzten in der Nacht auf Sonntag Container in Brand.

In Yverdon-les-Bains im Waadtland ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Dabei zündeten Jugendliche Müllcontainer an und warfen Steine. Westschweizer Zeitungen schreiben von einem «städtischen Guerillakrieg».