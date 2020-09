Offenbar ist das, was sich jeweils am Bodenseeufer in Arbon TG nachts abspielte, richtig übel. Zahlreiche Jugendliche zieht es bei den warmen Temperaturen an den See, was unter anderem der Securitas auffällt. «Sie treffen immer wieder auf alkoholisierte und unter Drogen stehende Jugendliche, die am Boden liegen und teilweise auf Hilfe angewiesen sind», wird Peter Wenk, Leiter der Abteilung Einwohner und Sicherheit in Arbon, am Mittwoch in der «Thurgauer Zeitung» zitiert. Kürzlich habe auch der Rettungsdienst aufgeboten werden müssen.