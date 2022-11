Bundesrat möchte Verwahrung für Jugendliche Mördern

Weil er in der Therapie gute Fortschritte gemacht hatte, wurde einem verwahrten Sexualstraftäter Ausgang gewährt. Über Monate hinweg bestellte er Prostituierte und verging sich an zwei von ihnen. Die Polizei wusste von den Vorfällen, Öffentlichkeit und Justizvollzug wurden dennoch zu spät informiert. Der damals 49-jährige Baggerführer wurde wieder in den geschlossenen Strafvollzug versetzt, nachdem er eine Prostituierte im Auto gewalttätig angegangen und gewürgt hatte, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete.

Der Mann war mehrfach verurteilt wegen Vergewaltigungen von fünf Prostituierten. Seit 1996 war er in der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf in der Verwahrung. Weil er in der Therapie gute Fortschritte gemacht haben soll, durfte er ab 2000 in den begleiteten Urlaub und ab 2003 wurde ihm auch unbegleiteter Urlaub gewährt. Dabei hat er mehrfach Prostituierte bestellt und ist diese in zwei Fällen im Auto körperlich angegangen. Die Vorfälle konnte er seinen Therapeuten jeweils verheimlichen.