Am Montagvormittag wurde eine Jugendliche bei einem Waldstück in Romanshorn orientierungslos aufgegriffen.

Ein News-Scout meldet am Montagmittag einen Polizeieinsatz in Romanshorn TG.

Kurz nach 10 Uhr am Montagvormittag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass eine Jugendliche beim Waldstück Nähe Spitzer-Waldstrasse orientierungslos aufgegriffen wurde.

Die Kantonspolizei Thurgau veranlasste darauf eine umfassende medizinische Untersuchung bei der 16-Jährigen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst.