Auf Whatsapp macht derzeit ein Video die Runde, das zeigt, wie sich eine Gruppe Jugendlicher in einem Basler Tram prügelt. Das Video stammt ursprünglich von einer Überwachungskamera der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). Das bestätigt Sonja Körkel, Mediensprecherin der BVB. Das Video sei im Rahmen eines Strafverfahrens von der Staatsanwaltschaft bei der BVB angefordert worden.

Erhöhter Persönlichkeitsschutz

Es habe sich bei der Auseinandersetzung um ein Beziehungsdelikt gehandelt, mehr könne er dazu jedoch aufgrund des erhöhten Persönlichkeitsschutzes bei Jugendlichen nicht preisgeben. Einer der Beteiligten sei in die Zuständigkeit des Jugendgerichts Basel-Stadt gefallen, sagt Burkhardt weiter. «Der Minderjährige ist in ein Massnahmezentrum für Jugendliche eingewiesen worden. Wie lange er dort verweilt, ist jedoch noch offen und hängt vom Erfolg des Aufenthalts ab.»

Wie das Video in private Kreise gelangte, ist unklar. Das Jugendgericht Basel-Stadt betont jedoch, dass es dieses nicht zur Verfügung gestellt hat.

«Sobald etwas in Umlauf gerät, verliert man die Kontrolle darüber»

Daniel Betschart, Programmverantwortlicher für Medienkompetenz bei der Stiftung Pro Juventute, weist gegenüber 20 Minuten darauf hin, dass der Umgang mit Videomaterial dieser Art äusserst heikel ist. «Wenn ein solches Video in Umlauf gerät, entsteht eine Problematik mit mehreren Ebenen», sagt er.

In erster Linie wird das Recht am eigenen Bild verletzt, wenn die Personen im Video zu erkennen sind, so Betschart. «Personen, die das Video unzensiert weiterverbreiten, können sich daher auch strafbar machen.» Deshalb ruft die Pro Juventute dazu auf, heikles Material nicht auf sozialen Medien weiterzuverbreiten.