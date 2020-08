vor 35min

Empörung auf Instagram

Jugendliche quälen Tiere – und stellen Video online

Sie übergiessen einen Fisch mit Bier und halten eine Ente am Hals in die Höhe: Eine Gruppe Basler Jugendlicher verhielt sich am Wochenende respektlos gegenüber Wildtieren – ein Video der Aktion macht auf Instagram die Runde.

von Céline Krapf

Dieses Video wurde am Wochenende via Social Media publiziert. Instagram

Darum gehts Ein Video auf Social Media zeigt, wie eine Gruppe Jugendlicher eine Ente und einen Fisch respektlos behandeln.

Die Instagram-Story löst bei mehreren Usern grosse Empörung aus.

Der Ersteller des Bildmaterials bereut es, dass er das Video online stellte.

Ein erschreckendes Video entsetzt Tierfreunde auf Instagram: Ein junger Mann hält einen Fisch an den Mund, simuliert einen Kuss. Dann wird das Tier in der Luft weitergereicht und mit Bier übergossen – im Hintergrund lachen die Jugendlichen. Später ist ein Standbild von einem Jugendlichen zu sehen, der eine Ente am Hals hält und in die Höhe streckt.

Die Instagram-Story wurde am Wochenende publiziert, mehrere Personen schickten das Video 20 Minuten zu. « Das Video kam nicht gut an. Sehr viele Leute haben den Machern des Videos geschrieben und sich empört», sagt eine Userin auf Anfrage. Sie kenne die Gruppe und sei entsetzt von deren Verhalten. Deshalb habe sie eine öffentliche Entschuldigung gefordert. «S i e wurden aber ziemlich aggressiv und drohten mit der Polizei. »

Laut mehreren Instagram-Nutzern ist es nicht das erste Mal, dass die Basler Clique skurrile Aktionen auf Instagram teilt. «Dass nun jedoch die Peinigung von Tieren in die Story gestellt wird, finde ich mehr als verwerflich», schreibt ein Leser-Reporter.

«Wir möchten uns entschuldigen»

«Wir bereuen es, dass wir die Szenen festgehalten und das Video veröffentlicht haben», sagen die jungen Männer zu 20 Minuten. «Wir möchten uns für dieses Video entschuldigen.»