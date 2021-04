Nicht nur Netflix! : Jugendliche schauten während erstem Lockdown mehr klassisches Fernsehen

Die sozialen Einschränkungen machten den Jugendlichen während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 besonders zu schaffen. Während dieser Zeit schauten sie mehr TV, um sich über die aktuelle Pandemie-Lage zu informieren.

Die Massnahmen rund um den ersten Corona-Lockdown hatten weitreichende Auswirkungen auf das Leben der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen in der Schweiz. Die meisten (66 Prozent) Jugendlichen belastete besonders der fehlende Kontakt zu Freundinnen und Freunden. Ausserdem wurde als schwierig empfunden, nicht wie gewohnt den Hobbys nachgehen zu können und in der Freizeitgestaltung eingeschränkt zu sein. Das hat eine Auswertung der ZHAW-Fachgruppe Medienpsychologie gemeinsam mit Telekomanbieter Swisscom zum psychischen Wohlbefinden und Informationsverhalten von Schweizer Jugendlichen während der Zeit des ersten Corona-Lockdowns im Frühling 2020 gezeigt.

Mehr TV-Konsum im Lockdown

Zwei von fünf Jugendlichen benutzten während des untersuchten Zeitraumes zum ersten Mal Videochats, um mit Verwandten in Kontakt zu bleiben. Einige gaben an, in dieser Zeit ein Netflix- oder Disney+-Abo gelöst zu haben, was mit der vermehrten Freizeit, die zuhause verbracht werden musste, zu erklären ist.