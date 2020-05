Aktualisiert 10.05.2020 10:57

«Sicher kein Bubenstreich»

Jugendliche schiessen aus Stadtwohnung auf Velofahrer

In der Nacht auf Samstag wurden in Basel zwei junge Schweizer verhaftet, die mit einer Soft-Air Waffe auf einen Velofahrer geschossen hatten. Der Velofahrer wurde nicht verletzt, die Staatsanwaltschaft such weiter nach Zeugen oder Geschädigten.

von Oliver Braams

Darum gehts Am Samstag um 2.30 Uhr ereignete sich in Basel ein Vorfall mit einer Soft-Air Waffe.

Zwei Schweizer wurden wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz festgenommen.

Soft-Air Guns sind gemäss Waffengesetz bezüglich ihrer Bedrohungswirkung echten Waffen gleichgestellt.

Am Samstag um 2.30 Uhr kam es in der Güterstrasse in Basel zu einem Vorfall mit einer Soft-Air Gun, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt. Zwei Tatverdächtige seien wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz festgenommen worden. In der Güterstrasse sollen sie mit der Druckluftwaffe auf einen 30-Jährigen geschossen haben.

Gemäss den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft fuhr der 30-Jährige und zwei Kollegen auf ihren Fahrrädern durch die Güterstrasse. «Zwischen der Margarethenstrasse und dem Bahnhof SBB», wie Mediensprecher Peter Gill auf Anfrage präzisiert, «verspürte der Velofahrer einen plötzlichen Schmerz». Er habe dann bemerkt, dass er von einer Plastikkugel getroffen wurde.

Auf weitere Personen gezielt

Die drei Männer hielten Ausschau nach dem Ausgangspunkt des Geschosses. Sie stellten fest, dass aus einer Wohnung offensichtlich auf weitere Personen gezielt wurde. Daraufhin verständigten sie die Polizei, die kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen und eine Soft-Air Langwaffe mit Zielfernrohr sicherstellen konnte.

Bei den Festgenommenen handle es sich gemäss Medienmitteilung der Basler Staatsanwaltschaft um einen 21- und einen 22-jährigen Schweizer. Gemäss Stawa-Sprecher Gill sei derzeit noch in Abklärung, ob beide oder nur einer der Verdächtigen geschossen haben. «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können wir aber keine weiteren Details über die Männer mitteilen,» so Gill.

Sicher kein Bubenstreich

«Über die Motive der Tatverdächtigen wissen wir Stand Sonntag noch nichts,» sagt Gill. «Aber das war bestimmt kein Bubenstreich.» Es sei bewusst in Kauf genommen worden, dass Passanten im Gesicht verletzt werden. «Oder die Velofahrer erschrecken dermassen, dass sie stürzen,» so Gill.

Bis Sonntag haben sich keine weiteren Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Basel-Stadt daher weitere Passanten, die möglicherweise verletzt worden sind oder sachdienliche Hinweise geben können.