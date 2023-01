Rentner wird in St. Gallen grundlos von Jugendlichen attackiert

Zu dem Vorfall soll es in der Nähe des Bahnhofs gekommen sein.

Am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr lief ein 89-jähriger Mann in St. Gallen von der Kreuzackerstrasse in Richtung Bahnhof. Auf dem unbekannten Weg dorthin näherten sich Jugendliche dem Mann. Plötzlich schlugen sie auf den Rentner ein, woraufhin dieser zu Boden fiel. Im Anschluss flüchteten die Täter, ohne dem Rentner etwas gestohlen zu haben. Der Mann wurde dabei unbestimmt verletzt.