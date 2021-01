Niederlande : Jugendliche setzen Corona-Teststation in Brand

Mehrere Jugendliche haben am Samstag eine Corona-Teststation im niederländischen Fischerdorf Urk angezündet. Die Jugendlichen hatten gegen die Ausgangssperre verstossen und mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten geschossen.

In den Niederlanden haben randalierende Jugendliche ein Corona-Testzentrum angezündet. Ausserdem hätten sie in dem Fischerstädtchen Urk, 80 Kilometer nordöstlich von Amsterdam, die Polizei mit Feuerwerkskörpern angegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die jungen Leute hätten gegen die seit Samstag gültige nächtliche Ausgangssperre wegen Corona verstossen, die von 21.00 Uhr bis 4.30 Uhr gilt. Landesweit verhängten Beamte mehr als 3600 Ordnungsstrafen wegen Verstössen gegen die Ausgangssperre. 25 Personen wurden festgenommen.

Polizei und Kommunalverwaltung in Urk zeigten sich empört über die Ausschreitungen. Das Anzünden der Teststation sei ein Tiefpunkt, erklärten sie. «Das ist nicht nur inakzeptabel, sondern auch ein Schlag ins Gesicht besonders der lokalen Gesundheitsbehörden, die in dem Testzentrum alles in ihrer Kraft stehende tun, um den Menschen in Urk zu helfen.»