Gewaltbereite Jugendliche haben sich am Freitagabend in St. Gallen mit der Polizei angelegt.

Er fordert, dass junge Menschen mehr mitreden können – zum Beispiel in der Corona-Taskforce des Bundes.

In St. Gallen kam es in der Nacht auf Samstag erneut zu Ausschreitungen.

Gummischrot, Reizgas und Molotow-Cocktails: St. Gallen erlebte am Freitag die zweite Krawallnacht innerhalb einer Woche. Gewaltbereite Jugendliche lieferten sich in den Strassen Kämpfe mit der Polizei. Die Bilanz: Zwei Verletzte, 19 Verhaftungen und ein Bild der Zerstörung in den Strassen St. Gallens.