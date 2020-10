Die Baselbieter Polizei führte am Samstag in Reinach an der Birsigtalstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Diese wurde zwei Minderjährigen, die zuvor in einer Firma in Basel einen Lieferwagen gestohlen hatten, zum Verhängnis. Nachdem sie kurz vor 19.30 Uhr die Kontrollstelle passierten, gerieten sie offenbar in Panik. Unvermittelt habe der Lieferwagen gewendet und habe massiv beschleunigt, um sich dem Zugriff der Polizei zu entziehen, heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei vom Sonntag.