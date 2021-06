Herisau AR - Jugendliche stossen Mann (60) Treppe hinunter – schwer verletzt

Im Regierungsgebäude am Obstmarkt in Herisau stiess eine Gruppe Jugendlicher einen Mann eine Treppe hinunter.

Am Dienstagabend musste in Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein 60-jähriger Mann mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Er war zuvor in eine tätliche Auseinandersetzung geraten, in dessen Verlauf ihn eine Gruppe Jugendlicher eine Treppe hinabstiess. Der Mann blieb bewusstlos liegen, die Jugendlichen suchten das Weite.