ÖV-Surfing

Dirk Baier. zvg

Das sagt der Experte

Wer legt so ein leichtsinniges Verhalten an den Tag – und weshalb geht man dieses Risiko ein?Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW: Dieses Verhalten sehen wir hauptsächlich bei jungen Männern. Dabei sind mindestens zwei Motive im Spiel: Das erste ist Anerkennung und Aufmerksamkeit. Gerade in Zeiten sozialer Medien kursieren die Videos solchen Verhaltens sehr schnell und dienen dazu, einen Status, einen Ruf in der Gleichaltrigengruppe zu erhalten. Das zweite ist die Mutprobe, in der Clique wird man dazu angestachelt oder man schaukelt sich gegenseitig hoch, solch ein Verhalten auszuführen. Alkohol und andere Drogen sind da auch mit im Spiel; wichtiger ist aber der Gruppendruck oder die Gruppendynamik.

Sind sich die Jugendlichen der Gefährlichkeit des «Surfens» bewusst?

Jugendliche neigen zur Selbstüberschätzung. Die Fähigkeit, Folgen des eigenen Handelns im Detail bedenken zu können, ist bei ihnen herabgesetzt. Dies erklärt, warum junge Menschen bei der Kriminalität und bei anderen gefährlichen Handlungen immer die Gruppe mit der höchsten Auffälligkeit stellen. Die Gefahren des Surfens sind ihnen dann teilweise tatsächlich nicht bewusst. Teilweise nehmen sie dieses Risiko aber bewusst in Kauf; das Risiko gibt dann erst den eigentlichen Kick – und wer so ein Abenteuer bewältigt, steht dann als Held da. Dadurch, dass die Videos aber in den sozialen Medien kursieren und hier zum Nachahmen motivieren, sollte dieses Phänomen aktuell sehr ernst genommen werden. Bei solchen Aktivitäten sind immer wieder Todesfälle zu beklagen.