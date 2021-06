Zürich - Jugendliche taucht unter, dann kommt sie ins Heim

Insgesamt 460 Kindesschutzmassnahmen ordnete die Kesb der Stadt Zürich letztes Jahr an . 2019 waren es noch 3 82 Minderjährige.

Die Kesb der Stadt Zürich hat den Auftrag, Kinder und Erwachsene zu schützen und zu unterstützen, wenn sie selbst oder ihre Familien dazu nicht in der Lage sind.

Insgesamt 460 Kindesschutzmassnahmen ordnete die Kesb der Stadt Zürich 2020 an , 2019 waren es noch 3 82 Minderjährige.

Eine 14-Jährige geriet im Herbst in eine schwierige Situation. In der Schule gab es disziplinarische Vorfälle, die Schulleistungen der Jugendlichen wurden immer schlechter. Zur Eskalation kam es nach einem Streit mit der Mutter. Das Mädchen tauchte unter. Das ist eines der verfremdeten Fallbeispiele aus dem vergangenen Jahr, das die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich (Kesb) gestern an einer Medienkonferenz vorstellte. «Als die Polizei sie nach vier Tagen fand, wollte sie nicht nach Hause», sagte Präsident Michael Allgäuer.