Schweden: Jugendliche und Drogenbosse – diese 40 Gangs bekriegen sich in Stockholm

20 Minuten war vor Ort in Stockholm und hat mit Anwohnern, direkt Betroffenen und der Polizei gesprochen.

Auf der Karte siehst du, welche 40 Gangs in Stockholm das Sagen haben.

Doch auch andere Gangs befinden sich in brenzligen Konfliktlagen.

Seit Anfang Jahr ist es in der Region rund um die schwedische Hauptstadt Stockholm bereits zu 37 Schiessereien gekommen, sechs Menschen starben.

In Stockholm herrscht ein tödliches Chaos: Morde, Schiessereien und Polizeieingriffe stehen fast auf der Tagesordnung. Anfang März werden innert fünf Tagen vier Menschen ermordet – im Schnitt kam es seit Januar jeden zweiten Tag zu einer Explosion oder Schiesserei.

Seit Anfang 2023 zählen die Behörden in Stockholm 37 Schiessereien, wobei sechs Menschen starben. Dazu gab es 14 Detonationen – 20 konnten während der Vorbereitung verhindert werden. Doch wer steckt hinter der brutalen Gewalt?

Konflikt «Fuchs versus Grieche»

Im Fokus des Konflikts steht der «kurdische Fuchs» (36), wie er in schwedischen Medien genannt wird. Er gilt als einer der grössten Drogenhändler des Landes und ist mehrfach vorbestraft. Er selbst befindet sich nicht mehr in Schweden, sondern steuert sein Netzwerk aus der Türkei – gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor.

Der Journalist und Szenekenner Diamant Salihu stand mit ihm in Kontakt: Der «Fuchs» habe ihm erzählt, wie er die türkische Staatsbürgerschaft erhalten habe und somit nicht an Schweden ausgewiesen werde. Sein Netzwerk «Foxtrot» besteht aus zahlreichen Allianzen mit anderen Netzwerken, wie dem Bro-Netzwerk und dem Netzwerk Zero von Jordbro (siehe Karte).