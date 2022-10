Zürich : Jugendliche verprügeln ETH-Student in Wartekabine am Bahnhof Oerlikon

Eine Gruppe von jungen Männern griff in der Nacht von Freitag auf Samstag Maschinenbau-Student S.* (22) in der Wartekabine beim Bahnhof Oerlikon an. «Ich war auf dem Heimweg von einem Geburtstag und wartete auf den Bus, der zum ETH-Hönggerberg fährt», berichtet S. «Plötzlich stürmten mehrere teils maskierte Jugendliche in die Wartekabine, in der ich alleine sass, blockierten den Ausgang und schlugen auf mich ein.» Als er auf den Boden gefallen sei, traktierten sie ihn mit den Füssen weiter. «Mir war gleich bewusst, wie gefährlich die Situation war, also habe ich versucht, mich so gut wie möglich vor den Schlägen zu schützen», sagt S. «Trotzdem hat es sich wie eine Ewigkeit angefühlt, bis sie von mir abliessen.»