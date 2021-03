Einen gefällten Apfelbaum, weitere mit einem Beil beschädigte Bäume und einen umgeworfenen Bienenstock: Dies fand eine Imkerin am Samstagmorgen an ihrem Bienenstand in Rebstein SG vor. Einige Bienen seien stundenlang der Kälte und Nässe ausgesetzt gewesen. «Ich dachte als allererstes daran, die Bienen in Sicherheit zu bringen», sagt sie. Anschliessend machte sie sich auf die Suche nach den Verantwortlichen.

«Beim Betrachten des Schadens war mir klar, dass hier niemand böswillig gehandelt hatte. Wenn man es wollte, hätte man viel mehr zerstören können», sagt die Imkerin. An einem anliegenden Schrebergarten sei eine Überwachungskamera angebracht. Darauf seien um 2.20 Uhr mehrere Jugendlichen bei ihrem Bienenstock zu sehen. «Ich postete das Bild auf Facebook, in der Hoffnung, dass jemand die Jugendlichen auf dem Bild erkennen würde», sagt sie.

Alkohol getrunken und ein Beil gefunden

Kurz nachdem sie die Bilder in eine lokale Facebook-Gruppe gepostet hatte, meldeten sich Jugendliche bei ihr per Telefon. «Sie fragten mich, ob sie sich mit mir treffen könnten. Ich war überrascht», so die betroffene Imkerin. Am Bienenstand entschuldigten sich alle Jugendlichen bei ihr und dem Bauern, dem das Land gehört, auf dem der Bienenstand steht, und erklärten, was in der Nacht passierte.