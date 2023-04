An der Bushaltestelle: Jugendliche von Mann unsittlich berührt

An der Bushaltestelle Milanweg wurde eine junge Frau am Donnerstag, den 6.4., von einem Mann sexuell belästigt.

Letzte Woche am Donnerstag ist in Nidau eine Jugendliche von einem unbekannten Mann im Bereich einer Bushaltestelle angesprochen und unsittlich berührt worden, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Die Jugendliche wehrte sich und rannte davon. Da der Mann bisher nicht identifiziert werden konnte, sucht die Kantonspolizei Bern nach Zeugen.