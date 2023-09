Arbon TG: «Himmeltraurig – sie verbauen sich das Leben und finden es noch cool»

Darauf sieht man, wie unbekannte Personen zwei Velos in einen Bach in Arbon TG werfen.

Zwei Videos aus Arbon TG machen derzeit in den sozialen Medien die Runde. Darauf sieht man mehrere Jugendliche, die Velos in einen Bach werfen – einmal am Tag, einmal bei Nacht. Die Person, die die Videos aufnimmt, scheint Teil der Gruppe zu sein. Er feuert seinen Freund an und ist unüberhörbar amüsiert, als ein Velo ins kalte Nass fällt. Die Personen sprechen kein Deutsch. In den Kommentaren unter dem Beitrag erkennen mehrere User, dass die Jugendlichen auf Polnisch kommunizieren.