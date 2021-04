Am Oster-Wochenende kam es in der Stadt St. Gallen zu heftigen Krawallen. Jugendliche hatten sich versammelt, um gegen die Corona-Restriktionen zu rebellieren. Für dieses Wochenende wurde erneut zu illegalen Partys aufgerufen. Die Polizeien in St. Gallen, Zürich und Winterthur werden mit einem Grossaufgebot präsent sein.