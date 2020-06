Engage-Kampagne

Jugendliche wünschen sich Dienstpflicht für Frauen und Gratis-ÖV

Jugendliche aus der ganzen Schweiz haben die Quarantäne-Zeit sinnvoll genutzt und sich Gedanken über ihre Zukunft der Schweiz gemacht. Die 13 Vorschläge werden nun ab Montag den Politikern vorgestellt.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen können auch in Zeiten der Coronakrise politisch aktiv sein und digitale Mitwirkungsmöglichkeiten kennenlernen, hiess es bei Engage.

Mit dem Projekt soll die Partizipation von Jugendlichen in der Politik gefördert werden.

Mit der Engage-Kampagne «Verändere die Schweiz» begann A nfang Februar ein grosses Brainstorming . Jugendliche aus der ganzen Schweiz sollten sich Gedanken über ihre Anliegen an die Politik machen. Doch die Corona-Pandemie verschonte auch die Kampagne nicht. Nun waren innovative Ideen gefragt: Auf Instagram wurden die E ngage-Livetalks ins Leben gerufen , und die Jugendlichen konnten im Livestream einfach ihre Fragen an junge National- und Ständeräte stellen.

Mitte März wurden alle Schulen in der Schweiz geschlossen , und so entstand das neue Motto der Kampagne: « Verändere die Schweiz von zu Hause aus » . Aneschka (16), Engage-Ambassadorin und Mitglied des Jugendparlaments Köniz, und Nationalrätin Tamara Funiciello (SP) waren sich einig: « Jugendliche in der Quarantäne sollen die Zeit sinnvoll nutzen – etwa indem sie politisch aktiv werden. »