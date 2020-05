Gegen Übergewicht

Jugendliche zeigen Rezepte aus ihrer Heimat

Es braucht nicht viel, um sich gesund zu ernähren . Die Stiftung Gorilla zeigt, wie du einfach feine Rezepte aus allen Ländern nachkochen kannst.

Besonders in urbanen Gebieten (Stadt und Agglomeration) ist ein hoher Ausländeranteil eine Tatsache. Kinder aus Ländern wie der Türkei und Ex-Jugoslawien, aber auch aus Afghanistan und Eritrea sind an Schweizer Schulen stark vertreten und meist sehr gut integriert. Weil oft beide Elternteile arbeiten, müssen die Jugendlichen regelmässig ihr Essen selber zubereiten.

Zusammen kochen

Das Jugendprogramm Gorilla porträtiert insgesamt fünf Jugendliche mit Migrationshintergrund. In den Videos zeigen die Jugendlichen ihre Familien und die Küchen des Landes. So soll fürs Kochen und Essen begeistert und gezeigt werden, was gutes Essen bezwecken kann. In dieser Folge geht es um Abdi und sein liebstes Rezept aus seiner Heimat.