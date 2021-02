Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde an einem Freitag Mitte November eine gute habe Stunde vor Mitternacht schwer verletzt von Passanten vor dem Neumarkt 5 in St. Gallen aufgefunden. Der Teenager musste damals zweimal operiert werden. Am Freitag teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit, dass nach intensiven Ermittlungen ein 16-jähriger Iraker aus dem Kanton Zürich im Zusammenhang mit der Tat festgenommen werden konnte. «Er wurde zur Tat befragt und ist geständig», heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.