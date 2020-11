… im Kreis Karlsruhe in Baden-Württemberg.

Der Vorfall ereignete sich in Östringen, ..

Ein Streit zwischen zwei 13-jährigen Jugendlichen an einer Schule in Östringen bei Karlsruhe ist am Montag eskaliert. Wie verschiedene deutsche Medien berichten, zückte einer der beiden Beteiligten während der Auseinandersetzung ein Messer und verletzte den anderen schwer.