Wil SG: Jugendlicher (14) klaut Auto von Vater und rast mit 213 km/h über Autobahn

Ein 14-jähriger Jugendlicher entwendete Ende September das Auto des Vaters und fuhr mit 213 km/h über die Autobahn von Wil in Richtung St. Gallen. (Symbolbild)

Am Sonntag, 25. September kam es gegen vier Uhr morgens auf der Autobahn A1 zu einem Raserdelikt. In der Nacht auf Sonntag entwendete ein 14-jähriger Italiener seinem Vater das Auto. Mit diesem fuhr er zuerst von Toggenburg nach Wil und anschliessend auf die Autobahn in Richtung St. Gallen.