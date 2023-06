Ein seit Donnerstag vermisster junger Mann ist am Freitagabend tot gefunden worden. Taucher fanden ihn in mehreren Metern Tiefe im Badesee «Domaine des Iles» in Sitten VS.

Sitten VS : Jugendlicher (15) tot in Badesee gefunden

1 / 3 Ein junger Mann (15) wurde in Sitten VS tot aus dem Wasser geborgen. Police Valais Seit Donnerstagnachmittag wurde in diesem Badesee nach dem 15-Jährigen gesucht. Amateurtaucher fanden seine Leiche schliesslich am Freitagabend in mehreren Metern Tiefe. Google Street View Polizeitaucher brachten den Körper an die Oberfläche. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Police cantonale valaisanne

Die Kantonspolizei Wallis führte in Domaine des Iles in Sitten seit Donnerstag einen Polizei-Einsatz durch, bei dem sie nach einem jungen Mann in einem Badesee gesucht hatten. Der Vermisste wurde am Freitagabend nun tot aus dem Wasser geborgen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 15-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Zentralwallis.

Wie die Walliser Polizei mitteilt, sei der junge Mann am Nachmittag des 8. Juni als vermisst gemeldet worden. Er hielt sich vorgängig mit Freunden in der «Domaine des Iles» in Sion auf. Ein Polizeiaufgebot wurde in der Gegend eingesetzt, um den jungen Mann zu Land oder zu Wasser zu finden.

Amateurtaucher fanden die Leiche

Der Jugendliche wurde schliesslich in mehreren Metern Tiefe im Wasser leblos geortet. Am frühen Abend hatten Amateurtaucher eine Leiche lokalisiert. Die Taucher der Waadtländer Gendarmerie brachten das Opfer an die Oberfläche. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Ereignisses zu ermitteln.

