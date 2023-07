Paspels: Jugendlicher von Traktor überrollt

Ein 16-Jähriger stellte am Montag um etwa 17 Uhr in Paspels GR, bei der Örtlichkeit Islutta, mit einem Traktor und einem Kreiselheuer auf einer Wiese das Heu bereit. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte, fiel ihm dabei das Handy hinunter, worauf er anhielt. Er stieg vom Traktor, der sich darauf wieder in Bewegung setzte und ihn mit dem hinteren linken Rad überrollte sowie mit dem Kreiselheuer erfasste.