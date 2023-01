Solothurn: Jugendlicher überfällt Marktfahrerin mit Messer

Am Mittwochmittag hat ein Jugendlicher in der Solothurner Altstadt eine Marktfahrerin überfallen. Der 17-jährige Schweizer bedrohte sie mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld aus der Kasse durch die Stadt. Dies schreibt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Sie leitete, zusammen mit der Stadtpolizei, sofort eine Fahndung ein.