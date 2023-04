Hosenruck TG: Jugendlicher verletzt sich beim Äste schneiden mit Motorsäge

Ein Jugendlicher war am Samstagnachmittag in Hosenruck TG kurz vor 16.30 Uhr mit Holzarbeiten auf einem privaten Grundstück beschäftigt. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte, stieg er dazu auf eine Gabelung eines Baums, um Äste mit einer Motorsäge abzuschneiden.