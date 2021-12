Tödlicher Unfall in Meilen ZH – «Stehen alle unter Schock» – S. (19) klettert auf Rangierlok und stirbt

In Meilen ZH ist am frühen Samstagmorgen ein 19-Jähriger verstorben, nachdem er und weitere Jugendliche auf eine Rangierlok gestiegen waren.

Freunde und Bekannte haben Blumen und Kerzen am Unfallort hingelegt.

In Meilen ZH ist am frühen Samstagmorgen ein 19-Jähriger verstorben.

Die Trauer um S.* ist gross: Blumen, Kerzen und ein Bild des 19-Jährigen haben Freunde und Bekannte am Unfallort hingelegt. «Er war immer mega nett und gut gelaunt. Wir stehen alle unter Schock», erzählt eine Kollegin von S. gegenüber 20 Minuten. Laut der Kantonspolizei Zürich befanden sich mehrere Jugendliche in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg von einer Party, als zwei 19-Jährige die Rangierlok bestiegen und von Lichtbögen erfasst wurden .

Der 19-jährige S. verstarb noch auf der Unfallstelle. Sein gleichaltriger Kollege und eine gleichaltrige Kollegin wurden schwer verletzt ins Spital gebracht. Eine vierte Person (20) blieb unverletzt. Laut der Kollegin von S. waren die Jugendlichen zuvor an einem Geburtstag in der Nähe des Bahnhofs. «S. hatte mit ein paar Kollegen die Feier verlassen und am Bahnhof auf den Zug gewartet. Da müssen sie wohl auf die leichtsinnige Idee gekommen sein.»