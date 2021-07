Basel - Jugendlicher begrabscht Polizist und kassiert Ohrfeige

Nach dem Final der Fussball-EM begrapschte ein angetrunkener junger Mann in Basel einen Polizisten.

«Wir geben Ihnen zwei Stunden Zeit, das Video zu löschen und behalten uns rechtliche Schritte vor.» Mit Abmahnungen kämpft die Basler Kantonspolizei derzeit gegen die Verbreitung eines Videos auf Sozialen Medien an, das die Persönlichkeitsrechte von einem ihrer Mitarbeiter verletzt. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein junger Mann sich von hinten einem Verkehrspolizisten nähert und diesen am Po begrabscht. Die Quittung für diesen Übergriff erhält er postwendend in Form einer Ohrfeige des Polizisten.