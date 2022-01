Deutschland : Jugendlicher klettert auf Gleishalle und stürzt durch Kunststoffplatte aufs Gleis

Bei einer nächtlichen Kletterpartie auf dem Dach einer historischen Bahnhofshalle ist in Oldenburg ein 16-Jähriger schwer verletzt worden: Er brach durch eine Abdeckung und stürzte auf die Geleise.

Beim Sturz durch ein Hallendach ist ein Jugendlicher in Oldenburg (Niedersachsen) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 16-Jährige am frühen Sonntagabend gemeinsam mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach einer stillgelegten Gleishalle am Oldenburger Hauptbahnhof geklettert und durch ein Stück einer lichtdurchlässigen Kunststoff-Wellplatte gebrochen.