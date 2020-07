vor 1h

Muri bei Bern

Jugendlicher nach Badeunfall in kritischem Zustand

Am Montag ist in Muri bei Bern ein Jugendlicher in der Aare verunfallt. Er musste aus dem Wasser geborgen werden.

von Denis Molnar

1 / 2 Der Junge verschwand in der Aare und musste geborgen werden. (Archivbild) KEYSTONE Der Unfall ereignete sich in Muri bei Bern. Google Maps

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Montag, 27. Juli kurz nach 17.05 Uhr, die Meldung ein, dass in Muri bei Bern eine Person in der Aare verschwunden sei. Nach jetzigem Kenntnisstand, hatte sich der Jugendliche zusammen mit weiteren Personen oberhalb des Muribad im Bereich einer Flussinsel aufgehalten. Als der

Junge einen Ball aus dem Wasser holen wollte, geriet er aus noch zu klärenden Gründen im Bereich von Treibholzablagerungen unter Wasser.

Die umgehend alarmierten und ausgerückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern konnten den Jugendlichen wenig später im Bereich der Unfallstelle in der Aare ausfindig machen und aus dem Wasser bergen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in kritischem Zustand von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Für die Betreuung betroffener Personen wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten. Zum Hergang und den Umständen des Badeunfalls wurden Ermittlungen aufgenommen.