vor 34min

Vergewaltigung in der Elsässerstrasse

Jugendlicher Tatverdächtiger identifiziert und befragt

Am 1. Februar wurde eine Frau in der Elsässerstrasse in Basel von zwei Männern vergewaltigt. Ein damals 31-jähriger Verdächtiger hatte sich bereits der Polizei gestellt. Nun ist auch der damals jugendliche Verdächtige identifiziert.

von Steve Last

1 / 8 In der Elsässerstrasse vergewaltigten zwei Männer am 1. Februar eine Frau, die sie vom Tram nach Hause begleitet hatten. 20M Der ältere der beiden Verdächtigen stellte sich bereits am 12. Februar der Polizei in Basel. Das Verfahren gegen ihn beginnt am 25. September. Privat Nach dem jüngeren Verdächtigen wurde monatelang international gefahndet. Nun soll er identifiziert und von der Staatsanwaltschaft befragt worden sein. Die Jugendanwaltschaft ermittelt nun gegen ihn. Privat

Darum gehts Am 1. Februar wurde eine Frau in der Elsässerstrasse in Basel von zwei Männern vergewaltigt.

Die beiden Tatverdächtigen flohen zunächst nach Frankreich und dann in ihre Heimat nach Portugal.

Einer der beiden hatte sich bereits am 12. Februar freiwillig in Basel gestellt. Er bestreitet seine Schuld.

Nun wurde auch die Identität des zweiten geklärt, und er wurde befragt.

Zwei Männer vergewaltigten am 1. Februar eine Frau vor ihrer Haustür in der Elsässerstrasse. Sie sollen sie unter Anwendung von Gewalt zu ungeschütztem Oral- und Vaginalverkehr gezwungen haben. Unmittelbar darauf sollen die Tatverdächtigen zunächst nach Frankreich und dann in ihre Heimat in Portugal geflohen sein. Während sich der damals 31-jährige Beschuldigte bereits am 12. Februar der Polizei in Basel stellte, blieb sein jugendlicher mutmasslicher Mittäter verschwunden. Monatelang wurde gar international nach ihm gefahndet.

Gemäss einer Quelle aus dem Umfeld der Beschuldigten gibt es in dem Fall aber eine neue Entwicklung. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt: «Der jugendliche Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich durch die Jugendanwaltschaft einvernommen werden.»

Jugendanwaltschaft ermittelt

Weil er zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war, ermittelt die Jugendanwaltschaft gegen ihn. «Ein Haftgrund besteht gemäss Jugendstrafrecht zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das Verfahren ist nach wie vor hängig», sagt Gill weiter. Allerdings: «Ebenso wie ein Erwachsener muss sich ein jugendlicher Straftäter verantworten, wenn er ein Delikt begangen hat, jedoch gestützt auf das Jugendstrafrecht.»

Weitere Auskünfte dürfe die Staatsanwaltschaft nicht geben, weil das anzuwendende Jugendstrafrecht einen erhöhten Persönlichkeitsschutz minderjähriger Personen erfordert. Zudem gilt die Unschuldsvermutung.

Erste Verhandlung im September